Solières s’énerve, Stockay en profite

Tout avait pourtant bien commencé pour les locaux. Même si Ronvaux frappe sur le portier adverse et que Bernier suit pour trouver le poteau, c’est Solières qui, le premier, trouve l’ouverture après un penalty transformé par Vancopenolle (1-0). Une avance pas totalement méritée à la pause car Stockay était globalement dominateur. Niankou et Gueye avaient en effet alerté le portier hutois même si en contre, Bacanamwo était passé près du 2-0.

Solières s’en sortait donc bien avec cette avance à la pause alors que Ayoub avait vu son but de la tête annulé suite à une faute. La seconde période est à sens unique: Stockay a le monopole du cuir et, de loin, les meilleures occasions, bien aidé par des Hutois qui perdent vite leur self-control. Pour une stupide deuxième jaune, Cabeya est ainsi exlcu. Les visiteurs peuvent ainsi s’installer progressivement dans le camp adverse avec un grand Gueye pour faire la différence. L’avant stockali frappe le poteau mais on sent que l’égalisation ne va plus tarder. Et elle tombe peu après l’heure de jeu de… Gueye. D’une frappe à la retourne, l’avant stockali plante son 7e but.

La pression stockalie s’accentue tant et plus. Le chateau (vert) de Solières est sur le point de s’écrouler quand le pont-levis cède: Verbist est à son tour exclu suite à une deuxième faute. Avec deux hommes en moins, les Hutois reculent de plus en plus. Stockay pousse comme il le peut, parfois de façon désorganisée, et profite d’un petit brin de réussite pour planter le 1-2: une frappe de Pannier est déviée dans son propre but par Kennes (1-2). L’avance de Stockay, quoique brouillonne, est méritée. Il y a bien ce dernier coup franc de Baumans qui frôle la cage d’Alfieri sur la fin, mais Solières ne méritait pas plus.

Arbitre: Anaïk Jacoby.

Cartes jaunes: Alfieri, Pannier, Kabeya, Peisson, Suray, Verbist.

Cartes rouges : Kabeya (2e jaune, 47e), Verbist (2e jaune, 81).

Buts: Vancopenolle sur pen. (1-0 23e), Gueye (1-1 63e), Ndeon csc (1-2 87e).

SOLIÈRES: D. Bairamjan, Bartholomè, Verbist, Bacanamwo (90e Bouarfa), Kabeya, Vancoppenolle, Lokando, Peisson, Suray (60e Arénate, 71e Espeel), Ndeon, Crahay (81e Baumans).

STOCKAY: Alfieri, Pannier, Rayane, Boumediane (92e Maglio), Bernier (81e Diallo), Jurdan (91e Libert), Kotchkarov, Gueye, Bouhlal (75e Ozer), Ronvaux, Niankou.