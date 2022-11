Renaud Leclercqs a rendu sa démission avec la R2 de Haneffe

Directement après le match face à Ninane, le coach des Templiers ne mâchait pas ses mots. "L’équipe n’avait tout simplement pas envie. À l’image de leur comportement cette semaine. L’équipe ne va pas bien et cela devient trop compliqué de changer les choses !" Il y a deux semaines, l’homme nous avait confié qu’il prendrait ses responsabilités en cas d’échec lors des deux rencontres suivantes des Haneffois. Ajoutez à cela ses soucis de santé et un comportement ne cadrant pas avec sa mentalité de compétiteur: "Je remets ma démission au club qui décidera des modalités à suivre mais il ne sert à rien que je continue dans ces conditions. Cela permettra de me préserver et, peut-être aussi, de créer un choc psychologique… "