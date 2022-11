Non, Warnant ne méritait vraiment pas ça

Mais ce n’était là qu’un feu de paille pour des locaux finalement pas si dangereux. Certes, les potes d’El Omari ont le monopole du ballon (et encore…) mais jamais ils ne se créent d’occasions face au système de Warnant disposé à 5-4-1. A charge pour Mabanza de dévier un maximum de ballons de la tête et d’embêter le plus possible l’arrière-garde locale. Et ça marche du tonerre. Les Warnantois coupent magistralement les espaces et empêchent les Brabançons d’être dangereux. Tubize reste cependant Tubize avec des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. El Omari et Leite s’offrent ainsi deux possibilités mais dévissent à chaque fois leur frappe. Un premier tournant survient juste avant la pause quand Ouahouo arrête fautivement Mabanza. Il semble être le dernier homme mais l’arbitre ne lui adresse que la jaune.

La seconde période est bien plus à l’avantage des Villersois qui donnent aux locaux, à certains moments, une vraie leçon de football. Cela repart de derrière, cela construit progressivement avec à chaque fois l’homme libre, cela part sur les flancs: Warnant prend clairement l’ascendant. On joue depuis 50 minutes quand survient le deuxième tournant: Mavuba, excellent samedi soir, file sur son flanc droit et sert Mabanza sur un plateau. Ce dernier frappe, mais voit Debauque, le second portier tubizien, stopper sa frappe.

Les Villersois viennent de rater la montre en or, eux, qui, pourtant, affichent un réalisme souvent cynique. Mais ils ne baissent pas les bras et sur un ballon récupéré à l’entrée du rectangle, Biscotti tente une frappe qui prend la latte. "C’est pas vrai " crient les quelques supporters warnantois qui avaient le déplacement. Encore une occasion et encore un tournant dans cette rencontre où Warnant impressionne.

Dans les duels, Warnant est clairement meilleur. Les Villersois ne laissent pas grand-chose à Tubize qui ne parvient pas à développer son foot, si ce n’est par longs ballons imprécis. Mais il devait être écrit quelque part que Tubize allait l’emporter. Et pour ce faire, pas d’autre solution que de compter sur un petit coup du sort. Il reste quelque 10 minutes quand M. Chasspierre sort un deuxième jaune pour Amaury Fransolet, lui aussi auteur d’une grosse prestation jusque-là. La belle organisation de Warnant se fissure alors quelque peu. Et sur une frappe des 25 mètres signée Leite, les Tubiziens prennent l’avance à la 88e… Warnant ne baisse cependant pas les armes et trouve encore… le poteau dans la foulée. Leur chance est cette fois passée. Le 2-0 rélève juste de l’anecdote. Warnant n’a pas à rougir. Mieux: avec ce visage-là, les espoirs les plus fous sont permis…

Arbitre: Guillaume Chasspierre.

Cartes jaunes : Ouahouo, Fransolet, Debefve, Fransolet.

Carte rouge : Fransolet (2e jaune, 80e).

Buts: Leite (1-0 88e), Pierret (2-0 90e).

TUBIZE: Debauque, Ouahouo, Patris, Garito Y Romo, Lkoutbi (76e Van Ossem), Leite (89e Pierret), Denayer (76e Aarab), Afallah, Tepe, Giusto (61e Migliore), El Omari.

WARNANT: Bizimana, Debefve (90e Miezal), Piette, Dejoie, Cavillot, Biscotti, Timmermans, Mavuba, Aharrh-Gnama (90e Ganiji), Mabanza (77e Scevenels), Fransolet.