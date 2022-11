Même en s'adaptant, Waremme Volley peut nourrir des regrets face à Louvain

On ne peut pas donner tort au mentor hesbignon. Waremme méritait mieux et n’aurait jamais dû perdre ce premier set. Bien dans leurs baskets, les locaux ont directement pris Louvain à la gorge. Notamment via plusieurs belles attaques d’Abinet. Rapidement, les Wawas prennent un viatique de plus trois… jusqu’à mener 23-20. Avant que les Louvanistes ne reversent totalement la vapeur pour engranger la première manche sur le score de 26-28. "C’est le tournant du match", peste le coach local.

Car la deuxième manche est à sens unique. Très vite mené 1-5 puis 4-11, Waremme laisse filer Louvain, sans vraiment broncher. "On avait besoin de faire le vide dans la tête", analysait Fred Servotte. Un deuxième set perdu 17-25. Pourtant, n’allez pas croire que les Wawas allaient baisser les bras. À l’instar de l’entame de match, les coéquipiers de Roman Abinet enchaînent les points pour prendre un net avantage (13-9). On se dit alors que les Hesbignons sont lancés dans une remontada, comme ils en ont le secret cette saison. Malheureusement, Waremme est un poil trop court et Louvain en profite pour recoller au score au pire des moments (23-23), avant de décrocher un succès, certes logique, mais un poil trop sévère.

Waremme va devoir récupérer physiquement avant de recevoir Menen, pour sa demi-finale de Coupe historique samedi prochain.

Sets: 26-28, 17-25, 27-29

WAREMME: Van Looveren, Fafchamps, Laenen, Abinet, Verstraete, Cosemans, Vandooren, Madsen, Schroeven, Van Loon.