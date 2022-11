Et elle ne se sera pas mieux conclue. Pourtant, la bande à David Napen aurait pu revendiquer davantage de son déplacement à Stavelot. "C’était un match très serré. Après avoir été menés 3-0, nous avons réduit le score juste avant la mi-temps " détaillait le responsable.

Et alors que ses coéquipiers et lui avaient réédité la performance en recollant à 4-3 à quelques minutes de la fin, ils ont finalement déjoué. "Nous loupons plusieurs grosses occasions qui nous auraient permis d’accrocher quelque chose." Et ainsi oublier un début de semaine frustrant.

MARSEILLE WANZE: Napen, Henrot (1), Fays (1), Baggio, Moulin (1), Delhalle.