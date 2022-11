Football - P2A : Flémalle impose son style à Huy B et prend la tête du classement

Dès les premières minutes de jeu, la physionomie de la rencontre s’établit. Flémalle, dans son jeu habituel, fait rouler le ballon de gauche à droite. En face, les Hutois tentent de se projeter sur les reconversions offensives. Deux styles de jeu qui s’opposent et se contrent plutôt bien durant la première partie de la mi-temps. Francesco Militello alerte une première fois Bahar avant que Ferron ne chatouille la lucarne. De l’autre côté, Kinet profite du contrôle difficile de Kalam sur une passe ratée de Franzen pour se saisir du ballon. La tentative de l’attaquant mosan est cadrée mais Dentz s’allonge parfaitement.

Alors qu’on se dirige doucement vers la fin d’un premier acte notamment interrompu par une coupure d’électricité, Flémalle va connaître deux temps forts. Scopel pense d’abord donner l’avantage aux siens sur un petit ballon piqué au-dessus de Bahar mais Roba sauve le cuir à même la ligne. Ce n’est que partie remise. Sur une véritable action d’école avec pas moins de six joueurs qui touchent une fois le ballon, Abdoulaye ouvre le score. Cruel pour des Hutois qui n’ont pas ménagé leurs efforts.

Après la pause, les locaux parviennent à lier la créativité à la possession. Tout profit pour Ferron qui double la mise sur une belle remise de Scopel. Un but qui a le don de libérer des Hutois qui manqueront néanmoins de réussite notamment sur un centre de Loiseau pour Hart. Le score ne changera plus et Flémalle gérera son avantage tel un leader qu’il est devenu ce samedi soir.

Arbitre : Nicolas Joskin.

Cartes jaunes: Scopel, Hart.

Buts: Abdoulaye (1-0, 45e), Ferron (2-0, 51e).

FLÉMALLE : Dentz, Quitin (89e Piazza), Kalam, Abdoulaye, Scopel, N.Militello (83e Costadoni), F.Militello, Franzen (35e Collette), Thiry, Ioakimidou, Ferron.

HUY B: Bahar, Roba, Loiseau, Renard, Houmard, Gorissen (46e Gobiet), Hoyoux, Obaker, Olaerts (68e Hart), Kinet (65e Huysmans), Brems (46e Szecel).