Football - P2A : Burdinne se montre plus réaliste que Verlaine B

Alors qu’on s’approchait de la mi-temps, Genotte arrachait un ballon dans les pieds d’un Verlainois avant d’adresser un centre dans le grand rectangle où Amory Bronckart surgissait pour placer un heading victorieux à un moment particulièrement opportun.

Au retour des vestiaires, les Taurillons prenaient le jeu résolument à leur compte. Ils changeaient opportunément leur façon d’évoluer et Burdinne était acculé devant son but. "On a éprouvé énormément de difficultés durant le quatrième quart d’heure, reconnaissait le nouveau coach burdinnois. On sait que c’est justement un de nos défauts de ne pas bien gérer les temps faibles. Nos adversaires ont procédé par un jeu long dans le dos de nos défenseurs et cela nous a fait très mal parce qu’on était obligé de reculer. J’ai alors demandé à mes gars qu’on adapte aussi notre tactique. Nos joueurs offensifs devaient presser plus haut pour éviter ces relances. Le bloc a bien fait le travail et, surtout, notre gardien a livré un très bon match."

De fait, Goudenne sortait des arrêts déterminants d’abord à l’heure de jeu sur un coup franc de Constant puis, surtout, à dix minutes de la fin quand il gagnait encore son un contre un avec Denoel. La fin de la rencontre était de plus en plus tendue et crispante. À quelques minutes de la fin, l’arbitre excluait le capitaine Deltour pour un tacle trop appuyé puis le coach Descamps pour avoir quitté sa zone technique mais le score n’allait plus évoluer au grand désespoir des jeunes Verlainois qui auraient mérité mieux.

Arbitre: Emre Koç.

Cartes jaunes: Voss, Hougardy, Genotte, Franchina, Goudenne, Devalet

Cartes rouges: Deltour (86e, directe), Descamps (89e, directe)

But : A. Bronckart (1-0, 42e)

BURDINNE : Goudenne, Genotte (72e Thirion), A. Bronckart, Devalet, Josse, Jollings (78e Fillieux), D. Bronckart (72e Cornelis), Hougardy (82e Sabetta), Deltour, Mathieu, Baillet

VERLAINE B : Nlend, T. Parla (60e Denoel), Voss, Dona Ilunga, Evrard, Franchina, R. Bellefroid, Constant, Khulelidze (65e B. Bellefroid), Tamagni, H. Parla (89e Ramadani)