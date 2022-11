Football - D2 ACFF : Verlaine maîtrise son sujet et replonge Waremme dans le doute

Mais, comme la semaine dernière face à Warnant, les hommes de Henri Verjans prennent ce duel par le bon bout, faisant bien circuler le ballon, sans toutefois mettre Verlaine en danger. Les Verts, de leur côté, tentent plutôt d’évoluer en transition, sans plus de réussite. "Allez les gars, il faut se réveiller" harangue Louis Jamar peu avant le quart d’heure, quelques instants avant d’être un poil court sur le centre de Gosselain.

À la 27e, Julin hérite d’un ballon dans le rectangle et frappe dans un angle fermé, mais Dengis est attentif. Ce sera la dernière action de l’avant waremmien, qui se blesse dans la foulée (NDLR: voir ci-dessous). Sans doute l’un des tournants du match tant on sait que les Rouges manquent de poids offensif. Et les voilà privés de leur attaquant numéro 1.

Une perte qui va asséner un petit coup derrière la tête des Wawas, d’autant plus quand Barry, À la 35e, vient donner l’avantage aux "locaux" d’une belle frappe à la suite d’un débordement de Dago (0-1). La dernière tête de Saint-Mard, juste avant la pause, ne permet pas aux "visiteurs" de revenir aux vestiaires avec un score de parité.

Si la première période avait été pauvre en occasions, le début de la seconde est bien plus prolifique. Cubedo canonne au-dessus alors que, deux minutes plus tard, Laruelle se présente seul devant Dengis mais frappe sur le portier verlainois. Waremme vient de laisser passer sa chance. Maître de leur sujet, les ouailles de Marc Segatto grandissent au fil des minutes. Peu avant l’heure de jeu, Ramadani trouve le poteau sur une frappe enroulée. Mais ce n’est que partie remise car le numéro 9 des Verts est accroché, quatre minutes plus tard, par Lemire dans la surface. Penalty converti par le meilleur buteur de la série, Louis Jamar (0-2).

Les carottes semblent cuites pour Waremme, d’autant plus que Gueye, monté six minutes plus tôt, est coupable d’un geste volontaire et dangereux sur Reciputi. L’assistant est attentif et le signale à Monsieur Krack qui exclu l’ancien avant de Gosselies. Le but de Chubaka, en toute fin de match, donne au score son allure finale (0-3). Sans sortir une grande prestation, Verlaine s’offre ainsi un nouveau succès, s’isole seul à la deuxième place et revient à sept unités de la tête. Du côté de Waremme, la situation ne s’améliore pas et on attend sans doute des jours meilleurs…

Arbitre: François Krack, assisté de Hamza Haroui et Jeremy Legast.

Cartes jaunes : Gosselain, Reciputi, Dago.

Carte rouge : Gueye (66e, directe).

Buts: Barry (0-1, 35e), Jamar (0-2 sur pen, 62e), Chubaka (0-3, 86e).

WAREMME: Lemire, Rihon, Saint-Mard, Lapierre, Merchie, Dichiara, Cheriet (77e Charef), Laruelle (60e Gueye), Bourard (81e Amou-Djaba), Deflandre, Julin (30e Etienne).

VERLAINE: Dengis, Dago, Limbourg, Reciputi, Gosselain (81e Debra), Barry (79e Van Hove), Gilsoul, Doyen (76e Mievis), Cubedo, Ramadani (83e Chubaka), Jamar.