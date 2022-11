Basket - Régionale 2 : Haneffe a littérallement explosé avant la pause

Mais, à l’image d’une semaine catastrophique de préparation, la rencontre allait être un calvaire pour les troupes de Renaud Leclercqs directement prises à la gorge. Sans la moindre réussite et étouffés par l’envie de visiteurs débarquant pourtant affaiblis, les Hesbignons allaient encaisser un 12-25 dans le premier quart. Et la suite était de la même teneur avec un 6-15 permettant aux visiteurs de rejoindre les vestiaires avec 22 points d’avance: 18-40.

Comme les années précédentes, il était impossible de rivaliser avec la polyvalence, la réussite et surtout l’engagement de jeunes visiteurs donnant une véritable leçon de basket pendant vingt minutes. Les absences d’Ewbank et Stassen n’étaient pas une explication à cette débâcle. Les mauvais entraînements étant une meilleure piste, tout comme le fait qu’il faut désormais se résigner à voir les Haneffois dans la deuxième moitié du classement jusqu’au terme de la saison.

Avec cinq bombes en première période, Ninane B avait donc clairement déjà la course gagnée et, même si les visiteurs ne rentraient plus le moindre essai de loin, leur présence au rebond et leur pourcentage aux lancers permettaient de garder le cap pendant toute la rencontre.

En seconde période, même si on assistait à une réaction de Tassin et ses coéquipiers, équilibrant d’abord les échanges avant de dominer la dernière ligne droite, cela ne permettait que de diminuer l’addition finale dans le dernier quart. Avec des visiteurs baissant d’intensité dans les dernières minutes, les Templiers trouvaient un peu d’espace pour s’exprimer dans les dix dernières minutes mais sans que cela ne remette la victoire adverse en question.

Désormais, les deux équipes affichent le même bilan avec quatre victoires et se trouvent toujours en danger juste devant les premiers sièges éjectables en direction de la P1.

QT : 12-25, 6-15 (18-40), 15-17 (33-57), 28-17.

HANEFFE : Berger 10, Swolfs 7, Tassin 14, Dessart 6, Baron 3, Henrard 2, Kerkhofs 10, Szabo 4, Collombon 5.

NINANE B: Masy 15, Winkin 17, Di Pasquale 9, Dubois 8, Afano 2, Binvignac 8, Nicosia 5, Claeys 10.