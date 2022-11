Amay s’enfonce un peu plus à Beyne.

Et de nouveau, les Mosans ont eu ces moments d’absence qui ont permis à Beyne de réaliser un 5-1 puis un 5-0 pour mener 18-15. On ne rejouait que depuis trois minutes ! Les causes sont multiples, mais récurrentes: un effectif jamais identique, les absences de Rischette et Fares ont pesé. Les pertes de ballons énormes: quatorze ballons donnés à l’adversaire, rien qu’en seconde période. Sans les arrêts de Saghir et l’imprécision liégeoise, la note aurait été encore plus salée. "Et on prend des deux fois deux minutes idiotes, soupire Guillaume Destexhe, elles sont logiques mais on ne doit pas faire ces fautes-là et puis ça a permis à Beyne de revenir dans le match alors qu’on était à plus trois ou quatre. C’est frustrant, on doit alors cravacher mais on n’y parvient plus."

Devant en plus se passer toute la seconde période de ce même Destexhe, blessé, avec seulement quatre buts en quinze minutes, il était impossible pour les Noirs de l’emporter. Une défaite aux lourdes conséquences.

Arbitres: Claesen – Lechien

Évolution du score (par 10'): 4-6, 9-11, 14-15, 19-18, 26-23, 29-25

UNION BEYNOISE: gardiens: Kalff (50') et Laloux (10' et exclusion temporaire de 2'); Gucciardo 3, Essomba 5, Baconnier 2, Parmentier 2, Pironet 4, Van Looy (2') 1, Garnier 0, Pascolo 0, Bon 4, Hugel 0, Praet 1, Apa (2') 4, Chavancy 3

HC AMAY: gardiens: Saghir (59') et Pucci (1'); Agnello 1, Brialmont (2') 3, De Cecco 1, Mollate (2') 2, Pagnoul 0, Philouze 9, Tilliere (2') 1, Tilman 1, Vieira 4, Thirion (2') 1, Destexhe 2.