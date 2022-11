Amay et ses renforts se montrent déjà performants

Huit nouveaux joueurs alors que le deuxième tour débute, Amay se donne clairement les moyens de se maintenir en P2. Et le mot renfort n’est pas usurpé à propos d’Aka et de K. Sylejmani qui ont montré, à l’occasion de leur première cape en Rouge, qu’ils pouvaient apporter un plus à leur équipe. Le premier s’est déjà érigé en patron de la défense et le deuxième a joué un rôle majeur dans l’animation offensive.

À une seconde près, Amay serait d’ailleurs rentré à la Gravière avec les trois points. Dans une rencontre très disputée au cours de laquelle les deux équipes n’ont pas ménagé leurs efforts, les hommes de Loïc Puits ont mené deux fois à la marque avant de céder face au jusqu’au-boutisme local. C’est Da Fonseca qui ouvre le score d’une reprise acrobatique et, dans la minute qui suit, Lallemand sauve un front à bout portant de Dhaeze.

À la 36e, alors que Lallemand a repoussé un coup franc de Larock, Banza et Dhaeze (NDLR: qui, blessé au genou, sortira à la pause) se gênent face au but déserté. En face, Couscheir repousse un envoi de Barankiewicz à la 40e et Beduin sauve devant Da Fonseca à la 43e. L’égalisation survient du pied d’Antoine Willems qui décoche une mine d’un angle compliqué alors qu’Aka, victime de crampes, est au sol et donc inopérant.

On s’oriente vers ce score lorsqu’un dégagement hasardeux d’Obrou profite à Da Fonseca qui sert Santoro. À peine monté au jeu, l’attaquant va chercher la lucarne de Couscheir. Amay a gagné ? Eh bien non ! À l’ultime seconde, Antoine Willems s’extirpe de son marquage à droite et son centre surmonte Lallemand mais pas Lejeune qui tend la jambe pour offrir un point mérité à son équipe. Partage logique mais qui ne fait pas vraiment les affaires des deux équipes qui espéraient mieux.

Arbitre: M. Corbay, assisté de MM. Dehalleux et Schmetz.

Cartes jaunes: Larock, Koussantas, Etien.

Buts : Da Fonseca (0-1, 18e), Ant. Willems (1-1, 70e), Santoro (1-2, 88e), Lejeune (2-2, 92e).

HUCCORGNE : Couscheir, Beduin, Banza, Larock, Dhaeze (46e Sauvage), Spronck (68e Lejeune), Mazloum, Drouvin, Ant. Willems, Obrou (90e Al. Willems), Riga (85e Oloa).

AMAY : Lallemand, Bomesi (85e Dethier), Da Fonseca, N. Barankiewicz, Essafi (86e S. Barankiewicz), Koussantas (81e Santoro), Dupuis, Boutachdat, K. Sylejmani, Murgia, Aka (73e Fagot).