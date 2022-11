Pierre Crochet: « Nicolas Valente a toutes les qualités requises »

Désormais, Nicolas Valente va avoir le temps pour mettre en place ses propres méthodes. Le maintien déjà assuré et une place dans le tour final déjà acquise, celui qui se faisait encore un plaisir d’inscrire des buts la saison passée en pointe de l’attaque stratoise va pouvoir prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. "Il faut le dire, c’était une chose sur laquelle je voulais être sûr et certain que tout le monde était d’accord, souligne Pierre Crochet. En deux saisons, Nicolas va passer de l’ambianceur du groupe à celui qui va devoir parfois prendre des décisions qui fâchent. Mais son discours m’a convaincu et je suis persuadé qu’il va faire de l’excellent travail. "

Avec deux rencontres contre Fraiture Sports puis Stockay B, les Stratois vont embarquer dans une nouvelle ère avec deux matchs a priori à leur portée. Et si le départ de l’homme fort de Strée a surpris, l’idée de garder une certaine stabilité avec une personne appréciée au sein du club comme en dehors est loin d’être une mauvaise chose. Mais évidemment, seuls les résultats compteront pour se faire une idée définitive sur le long terme.