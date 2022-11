Pierre Biscotti: « Ne pas décevoir le président »

"Nous n’étions pas au courant, on a lu ça dans votre journal et le groupe était agréablement surpris. Ça fait plaisir de voir que le président croit en nous. Cela démontre toute sa confiance, même si personne, dans le club, n’a jamais douté. Si ça change quelque chose ? Honnêtement, pas grand-chose. Il n’y a jamais eu de pression à Warnant et il n’y en aura jamais. C’est d’ailleurs ce qui fait notre force. Cependant, et ce n’est pas bateau de dire ça, le championnat est encore long. On doit rester les pieds sur terre", explique Pierre Biscotti.

En déplacement à Tubize, qui n’a, lui, jamais caché ses ambitions de montée, Warnant sera attendu. Comme ce fut le cas, notamment, à Dison. "C’est pour ce genre de rencontre que l’on joue au football. La saison passée, on avait livré une toute grosse prestation dans leur stade, se souvient l’ancien joueur de Hamoir. Samedi, ce sera sans doute différent. On sera attendu de pied ferme car nos adversaires n’ont pas le droit à l’erreur. J’ai regardé leurs derniers résultats et c’est tout de même assez impressionnant. Leur noyau est de grosse qualité. Je ne vais pas dire que je serai content avec un partage mais, le plus important, est de bien prester."

En cas de victoire, les Villerois pourraient frapper un nouveau gros coup dans l’antichambre de la Nationale 1. "On est évidemment conscient de l’enjeu mais cela ne change rien pour nous. Le groupe s’est entraîné comme d’habitude. Cela ne sert à rien de modifier quoi que ce soit dans notre manière d’aborder ce match, on doit rester Warnant. Tout ce que je souhaite, c’est de ne pas décevoir le président", glisse Pierre Biscotti.

Un partage serait déjà un excellent résultat pour les hommes de Stéphane Jaspart qui avaient réalisé un six sur six la saison dernière contre les Brabançons. Quelques mois plus tard, la donne n’a pas changé. Warnant est toujours aussi solide.

Arbitre: Guillaume Chaspierre.

WARNANT: Seul Biatour est absent.