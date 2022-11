Marc Segatto: « Être deuxième, ça veut dire quelque chose »

Des sympathisants qui pourraient tout de même faire le court déplacement jusqu’aux Six Bonniers, où les locataires connaissent quelques difficultés ces dernières semaines. "Nous avons connu un gros couac à Solières. Mais on a aussi sorti de très bons matchs. Et, parfois, il y a une bonne mi-temps sur un match. On manque encore de constance, il faut apprendre à mieux gérer nos temps faibles, pointe Marc Segatto, qui voit dans son opération de ce jeudi un pas en plus… vers le maintien. Mais, être deuxième à ce stade de la saison, ça veut dire quelque chose. Il faut que mes gars aient cette mentalité de gagnant. Car, à cette place, il faut faire le maximum pour continuer à gagner. "

Un souhait qui est forcément le même dans l’autre camp, après la courte défaite subie à Warnant. "Les gars sont bien, ils ne m’ont jamais déçu. Aller à Verlaine ne sera pas simple car c’est une équipe étonnante. Ils sortent parfois des bons matchs et parfois des mauvais. Espérons tomber sur eux quand ils ne sont pas trop forts", résume Henri Verjans, dont les paroles font écho à l’analyse de son homologue. "Waremme est une équipe jeune, dynamique et avec de la qualité. Ce n’est plus non plus la même équipe qu’il y a quelques semaines, prévient Marc Segatto. Et nous ne sommes pas une équipe comme la RALL l’année dernière. Si on ne joue pas à 110%, on risque de perdre des plumes. " Le message est passé, reste aux Taureaux à l’appliquer dans un derby qui promet un joli spectacle.