En effet, l’ancien coach de Neuville, Michel Pluys, y a récupéré son fils et, avec son expérience à la mène, les Thermalistes enchaînent les victoires depuis le début de saison. Au point de figurer à la 2e place du général avec seulement deux revers. Dans le cœur de la raquette, l’ancien Waremmien, David Lamy, fait la pluie et le beau temps, tenant la défense, marquant des paniers et régalant ses coéquipiers en passes décisives. Un des secteurs offensifs les plus puissants de la série qu’il va falloir tenter de limiter pour avoir une chance.

Car, pas question de s’attendre à un cadeau de la part d’un club qui vise les premiers rôles afin de remonter en Régionale après avoir scratché son équipe de D3 l’an dernier. La marche sera-t-elle trop haute pour le groupe de Damien Deblond ? Sans doute mais, précisément, sans rien à perdre, Lussadissu and co pourraient peut-être sortir leur match référence.