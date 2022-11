Qu’espérer de cette rencontre des extrêmes ? "Pas grand-chose. On a eu encore une semaine compliquée et nous allons devoir jouer sans Danze et Jaco. On va donc tenter de progresser et d’avancer selon notre vision des choses. J’étais fâché samedi à Ninane mais on s’est remis au travail dans une atmosphère positive car, vu le contexte, on n’a pas de raison de se braquer sur les mauvais moments", lançait Steve Jovenau.