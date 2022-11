Hannut sans pression

En mettant le cap chez les anciennes couleurs de Virgile Martene, les Hesbignons n’auront rien à perdre. "Sur papier, l’adversaire est plus fort, plus complet et dans une bonne dynamique. Mais ils ont été battus par Liège Basket cette saison et nous serons exceptionnellement au complet. On n’a rien à perdre. Par contre, risquant de tomber sur une grosse pression comme à Saint-Louis, hors de question de se prendre la même déculottée qu’il y a deux semaines si les choses se passent mal. On doit se battre sur tout", glissait Michel Bisschop.