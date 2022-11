Fize s’attache les services de Haroun Ki Vieira

En manque de profondeur d’effectif en raison de plusieurs blessures, Fize s’est attaché les services d’un milieu défensif, en la personne de Haroun Ki Vieira. Actif cette saison avec la P2 de la JS Liégeoise, les Villersois ont profité du forfait général de cette formation de P2B pour enrôler l’ancien joueur du RFC Huy. " Tout d’abord, je tiens à remercier le président et mes coéquipiers de la JS Liégeoise. On vient de vivre quelques jours compliqués…, dit-il. Je ne voulais pas rester plusieurs mois sans jouer. J’ai reçu quelques propositions mais celle de Fize était la plus sérieuse. D’autant que j’ai joué avec Licour quand j’évoluais Huy. "