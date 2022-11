Descamps: « Ne pas se mettre la pression »

Reste que Burdinne doit maintenant se montrer concret, qui plus est face à un adversaire direct. "Verlaine B est loin d’être un oiseau pour le chat. Cette jeune équipe joue bien au foot, est dynamique et elle sera peut-être renforcée par des éléments du noyau de D2. Mais il faut aller chercher des points. Essayons toutefois de ne pas nous mettre trop de pression au moment d’aborder cette rencontre", ponctue le T1.

Alors Verlaine B, bénéficiera-t-il de renforts ce soir ? "Bien sûr que non, d’autant plus que la D2 joue au même moment", répond Pedro Gomez qui reste convaincu que son équipe a les capacités de quitter la 15e place synonyme de relégation. "Ce qui est rassurant, c’est qu’on continue à proposer du beau jeu, mais on a un peu l’impression que la malchance du descendant nous colle aux crampons. Et puis, il faudrait que tous mes joueurs soient à 100% au même moment. Si tous les musiciens de l’orchestre ne jouent pas la même partition, ça ne peut pas aller." Rien n’est perdu, il reste quatorze matches pour que ses joueurs se mettent au diapason…