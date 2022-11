Baumans-Pannier, les amis du derby

Vous allez vous retrouver quelques années après vos passages communs à Eupen et Visé. Quels souvenirs gardez-vous l’un de l’autre ?

Aymeric Baumans: je garde des bons souvenirs de lui. Il était un coéquipier en or. C’est devenu un ami. On ne se voit plus pour le moment car on a des vies remplies, mais ça va faire plaisir de le revoir ce dimanche.

Théo Pannier: je me souviens surtout d’un tournoi en Espagne en U14, On avait un très bon groupe. On avait été éliminé en 8e de finale contre le Shakhtar Donetsk. On avait passé un super moment.

Quelle qualité a votre adversaire que vous n’avez pas ?

A.B. : sa vision du jeu. Il a tendance à faire des passes un peu improbables qui surprennent toujours.

T.P. : il a une très grosse agressivité. Dans les duels, il est très solide. Chose qu’on me reproche souvent.

Quel défaut vous énervait jadis chez lui ?

A.B. : sa vitesse de jeu. Des fois, il tardait à faire des passes.

T.P. : sa concentration qui lui valait parfois des erreurs.

Vous avez tous les deux flirté avec le monde professionnel. C’est fini pour vous deux ou pas ?

A.B. : non, pas du tout. J’ai toujours ça dans un coin de ma tête. Je complète encore avec des entraînements personnels.

T.P. : l’an passé, j’ai failli l’être avec Visé. On verra bien mais je n’ai pas fait mon deuil.

Ce match est décisif dans la suite de la saison, non ?

A.B. : non, je ne pense pas car la saison est encore longue avec ces 4 matchs en plus. Il n’y a rien de mal fait. Tout reste à faire.

T.P. : oui, ça l’est. À Stockay, la confiance commence à venir. Si on prend les trois points, on va prendre nos distances. On doit jouer notre jeu.

Vous sentez que c’est un derby ou pas du tout ?

A.B. : on sent que c’est un match comme un autre mais dimanche, il y aura plus d’adrénaline.

T.P. : je n’ai pas senti ça cette semaine.

Le perdant va-t-il prendre un coup sur la tête sur le plan psychologique ?

A.B. : perdre un match, c’est prendre un coup. Mais on ne doit pas en faire une affaire non plus.

T.P. : de notre côté, non. On est capable du meilleur comme du pire. Si on perd ici, on pourra encore gagner.

À quel genre de match faut-il s’attendre ?

A.B. : ça va être serré. Le milieu de terrain va faire la différence. Les duels vont tout déterminer.

T.P. : cela va se jouer sur les duels. On a été bon dans ce domaine ces derniers temps. Donc, je suis rassuré.

Un prono ?

A.B. : 3-1 avec des buts de Crahay.

T.P. : 1-3. Moussa Gueye et Bernier vont marquer.