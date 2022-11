Volley-Ball : Le public waremmien aura un rôle important à jouer

Et s’ils retrouvent leur Pôle ballons chéri ce dimanche à 18h, un horaire inhabituel pour eux, les hommes de Fred Servotte ne retrouveront pas forcément l’ensemble de leurs forces vives. "Pierre Perin, Kalle Madsen et Martin Lallemand poursuivent leur rééducation, explique l’entraîneur des Wawas. Mais cela reste quand même compromis pour tous les trois. Ils sont jeunes, je n’ai pas envie de prendre de risques. J’ai simplement envie qu’ils reviennent en pleine possession de leurs moyens et réalisent de bonnes performances."

Le mot d’ordre sera donc une fois de plus l’adaptation. Ce que les Waremmiens ont bien compris en tirant tous sur la même corde et en acceptant de faire les efforts nécessaires pour surmonter cet obstacle. "Au niveau des entraînements, on continue de bien bosser. On s’adapte, on trouve des solutions et les gars restent enthousiastes. On a toujours envie de s’améliorer ensemble. Ce fut encore une semaine très riche et constructive, insiste Fred Servotte. L’équipe est au courant de la situation et est prête à se battre. Le leitmotiv reste le même: gagner un maximum de matchs. Et ce, d’autant plus devant notre public qui est important pour le groupe. Finalement, c’est un peu notre septième homme, mais c’est surtout un joueur en pleine forme qui nous aide à nous transcender (rires)."

Et il le faudra face à une formation de Louvain qui compte en ses rangs Hendrick Tuerlinckx, le troisième meilleur marqueur de la ligue. "Oui, il fait parler la poudre dans chacun des matchs et il a encore été décisif ce week-end contre Maaseik, poursuit Fred Servotte. Au-delà de ça, c’est une équipe complète et très stable qui n’a subi que deux revers contre Gand et Roulers, soit les deux premiers du classement actuel. Si elle a des forces, cette équipe a également des faiblesses et on va s’y employer pour les déstabiliser et prendre l’ascendant."

Pour cela, les Waremmiens pourront compter sur un public chauffé à blanc par, on l’espère, une victoire des Diables rouges. Avant celle de leurs favoris pour terminer la journée en beauté ?

Florian Caspers