Tihange A débloque enfin son compteur

Les Hutois ont également pu compter sur le coup de pouce de leurs adversaires, qui ne se sont déplacés qu’à trois. Au final, Tihange empoche un succès ô combien important.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Tihange, qui devait affronter Viamont ce week-end ne jouera pas. En cause ? Le forfait des Amaytois, qui profite donc aux Tihangeois qui empochent trois nouveaux points cruciaux. "On respire un petit peu, sourit Stéphane Klaric. Comme prévu, l’opération maintien sera difficile mais le club ne lâchera rien."

En série A, on retiendra la défaite logique de Chiroux face au favori de la série, Robertville. Par contre, mauvaise opération pour Patapongistes qui a mordu la poussière face à Tiege, malgré un Giuliano Riccotone des grands soirs. "Les prochaines semaines qui arrivent face à Astoria, Chênée et Prayon seront déterminantes", expliquait le B6. Enfin, toujours dans la même série, Saint-Georges C s’est imposé sur le fil à Oupeye. Des Saint-Georgiens, désormais seuls en tête, qui ont pu compter sur l’inoxydable Alain Simon pour empocher les trois points.

En P1B, Saint-Georges B a longtemps cru être tenu en échec au Donald. "Mais Pierre De Jong nous a offert la victoire. Il a remporté son dernier match à la belle et a été impérial ", signal Walter De Maa. On épinglera également le très beau partage de Wanze, qui peut cependant nourrir des regrets avec quatre belles perdues face à Bardafons…