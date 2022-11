TDM2 : Comblain affronte Ostende, son "principal adversaire" pour la montée

En effet, les espoirs d’Ostende ont déjà mordu à trois reprises la poussière et seraient vraiment rejetés loin en cas de revers. "C’est une équipe que je trouve vraiment impressionnante et qui vise la montée, nous confiait le coach Humblet au moment de préparer cette rencontre. Physiquement, ce sont des athlètes de haut niveau, espérant jouer au plus haut niveau de notre basket. Contre cette équipe, il va falloir faire jouer notre expérience du jeu et la justesse de notre basket. Traditionnellement, sur plusieurs postes ou séquences de jeu, nous pouvons imposer notre intensité physique à nos adversaires. Cette fois, notre adversaire a toutes les caractéristiques pour nous tenir en respect. Ainsi, dans ses" un contre un ", qui sont souvent décisifs, Matisse va tomber sur des joueurs avec les mêmes caractéristiques. Idem pour notre capitaine Rondoz dont l’explosivité et l’engagement physique trouveront leurs échos dans le camp ostendais. Il faudra donc jouer juste, avec nos qualités et profiter de notre salle."

Sans se mettre la pression, Comblain sait qu’une défaite tombera un soir mais, si cela pouvait ne pas être contre cette équipe, cela permettrait d’être sur du velours par rapport au 2e tour des côtiers. Par contre, avec l’expérience de L’hoest, les mouvements atypiques de Princen et la régularité organisationnelle de ses meneurs, les Comblinois ont évidemment d’autres armes, moins académiques, que la seule puissance physique. Cela peut aussi être un gros avantage par rapport au jeu parfois stéréotypé des néerlandophones.

Il n’empêche, pour ce choc, les locaux seront presque au complet.

"Hounhanou a reçu du temps de jeu la semaine dernière et sera donc pleinement opérationnel, ce qui ne sera pas le cas de Collard. Il vient de reprendre une partie des entraînements, mais on ne va pas prendre de risque", concluait le coach.