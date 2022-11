Snooker: Julien Leclercq écarte le triple champion du monde !

On avait un peu perdu sa trace ces dernières semaines, mais Julien Leclercq vient de faire un retour fracassant sur le devant de la scène. En effet, ce vendredi, il était engagé dans les qualifications du BetVictor German Masters. Face à lui, une légende du snooker: Mark Williams, triple champion du monde (2000, 2003 et 2018) et plusieurs fois numéro 1 mondial. Un véritable défi pour le Crisnéen !