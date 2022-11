Renaissance signe son premier succès de la saison

En série B, Marchin a déjà l’occasion de tuer une partie du suspense ce samedi. Bye la semaine dernière après le forfait général d’Ermitage, les Marchinois reçoivent Minerois, une formation qui n’a perdu que deux fois cette saison. Dans la même série, on notera le beau succès d’ Orp face à Tiege, alors que les Crisnéens, décimés, ont été sèchement battus par Minerois.

En P2C, Renaissance accueillait Viamont B pour un derby entre deux formations malades, qui n’avaient pas encore connu le succès cette saison. À domicile, ce sont finalement les Faimois qui ont émergé assez facilement. Bien aidé par un Étienne Drion impérial, Renaissance remporte ainsi sa première victoire dans cette P2. Pour les Amaytois de Viamont, la saison s’annonce longue…

Toujours dans la même série, on notera le succès de Saint-Georges à Eupen.

Enfin, en P2D, le duel de bas de classement entre Wanze C et Renaissance a accouché d’un partage. Déforcés en l’absence de Loan Joiris, les Wanzois ont engrangé deux points importants en vue du maintien. De son côté, Chiroux a raté la montre en or face à Robertville qui ne s’était déplacé qu’à trois avec l’Amaytois Clément Lecomte. Les Hannutois ont néanmoins signé un partage capital pour s’extirper de la zone rouge.