P4A : Vaux-Borset peut réaliser la bonne opération face à Wasseiges B, samedi soir

"Sur papier, on part évidemment favori mais on ne devra pas réitérer la même prestation qu’au match aller, prévient le coach des Valborsetins. Tout dépendra de l’envie affichée par mon groupe. Pour l’instant, ça tourne très bien mais les terrains commencent à devenir plus gras et c’est moins facile à jouer."

Il n’empêche, les Verts n’ont plus perdu depuis le 2 octobre dernier et viennent d’enchaîner sept rencontres sans défaite. "Le groupe est actuellement en grande forme, assure Frédéric Bellucci. Mais dans cette série, il faut se montrer très régulier. On n’a plus le droit à l’erreur, d’autant qu’après Wasseiges, on rencontre Amay B avant d’aller défier Faimes B, le leader."

Dans le camp d’en face, Jonathan Huens s’attend à une partie compliquée, même si… "Le 0-6 de l’aller sera différent, dit-il. On progresse au fil des semaines et nos derniers résultats ne reflètent pas notre excellent niveau de jeu. Malheureusement, on n’arrive pas à concrétiser nos occasions depuis un mois. Malgré les défaites, on garde le cap. Encore la semaine dernière, on a fait la fête dans les vestiaires alors qu’on était battu 7-1. C’est très positif pour la cohésion de groupe mais j’espère, cette fois, qu’on gagnera les deux premières mi-temps." Réponse samedi soir.

Arbitre: André Graindorge.

VAUX-BORSET: Mahiels est incertain alors que Sluse et Spano sont toujours blessés. Le reste du noyau est disponible.

WASSEIGES: Heysecom (entorse) est incertain et Kabergs est malade. Le reste du noyau est disponible.