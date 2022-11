Nos « Marocains » lancent Belgique-Maroc

Hassan Ouchan, Youssef Guilmi, Fayssal Bourard et Walid Rafiki, à quel type de match vous attendez-vous ?

Hassan Ouchan: j’ai rarement été aussi fier de cette équipe marocaine. Cela va être très équilibré. Les Marocains sont disciplinés désormais avec pas mal de représentants de chez nous en Belgique. C’est aussi un motif de fierté.

Youssef Guilmi : je m’attends à un match similaire à celui face à la Croatie. La Belgique peut se contenter d’un nul, le Maroc pas. On espère passer au 2e tour mais ce sera compliqué. Les Belges ne peuvent pas jouer deux fois aussi mal.

Walid Rafiki : ce sera un match ouvert. Cette Belgique laisse des espaces avec tout pour l’attaque alors que le Maroc a un gros bloc défensif avec un certain talent offensif.

Fayssal Bourard : ce sera match compliqué pour les deux équipes. On n’a pas vu un grand Maroc ou une grande Belgique lors de la première journée. Cela va commencer fermé, puis ce sera ouvert car le Maroc, lui, doit gagner.

Sera-ce moins déséquilibré que les autres fois ?

H.O. : je pense que oui. Le Maroc se cherchait plus avant. On a désormais un gardien de niveau comme Bounou et une belle solidité offensive aussi. Offensivement, tout n’est pas encore en place, mais dans l’entrejeu, on n’est pas moins fort sauf De Bruyne. Après, je suis fan de l’équipe nationale belge. Que le meilleur gagne du coup !

Y.G.: oui, mais on a très bien joué contre les Européens ces derniers temps. Ce n’est plus la Belgique de 2018. Donc, on sera là. Certain.

W.R.: la Belgique est moins forte mais j’ignore si on verra des buts. La Belgique peut marquer à tout moment et le Maroc encaisse peu.

F.S.: oui, clairement. On a trois ou 4 joueurs qui jouent dans des grands clubs. Cela dit, la Belgique reste supérieure niveau noyau…

Le Maroc, ça vaut quoi ?

H.O. : le Maroc a plusieurs joueurs de haut niveau. On est plus sur une pente ascendante que la Belgique qui a une équipe vieillissante. Mais vous savez ce qu’on dit: ce sont dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleures soupes.

Y.G.: on a quelques fameux joueurs comme Bounou, Amallah, Ziyech, etc. Mais on sait comment ça va avec un pays africain: on n’y croit pas trop parce qu’on ne passe jamais, nous les Africains. Regardez la Côte d’Ivoire il y a quelques années: il n’y avait que des stars, mais sans grand résultat.

W.R.: on n’émarge pas encore au top mondial, mais on a une grosse marge de progression. Regardez le Sénégal, l’Égypte et le Ghana. C’est pas mal…

F.S.: on n’est le top mondial, mais il y a du talent. Pourquoi ne pas créer la surprise ? Cela va dépendre de dimanche.

Que pensez-vous du premier match face à la Croatie ?

H.O.: le Maroc était très bien en place. Mieux qu’avant où on manquait d’humilité. On sent l’impact d’un Vahid Halilhodzic qui n’est plus là mais qui a laissé un héritage. Il y a plus de rigueur.

Y.G.: on est bon tactiquement mais quand on récupère la balle, on ne va pas assez vite. Les joueurs rapides ne sont pas encore en forme. On est assez content car la Croatie est solide quand même.

W.R. : j’étais content. La Croatie n’est pas n’importe qui. Il ne faut pas perdre.

F.B. : j’étais stressé. Les Croates ont plus de talent et ont eu la possession, mais les Marocains n’ont pas démérité. Il nous manque un tueur pour finir les actions.

Quelle va être la clé de la rencontre ?

H.O.: ça va se jouer sur peu de choses. Si on garde la même rigueur, cela peut être un 1-0. Mais pour moi, la performance de Hakimi va peser dans la balance.

Y.G. : il faut croire en nos qualités. Quand ça va vite, les Belges sont vite perdus. Mais dans l’autre sens, en reconversion offensive, ça va très vite. Donc, méfiance.

W.R.: il faudra saisir les opportunités offensives, il y aura des espaces… Défensivement, il y aura quelque chose à faire.

F.B.: la concentration. Si le Maroc pouvait faire un hod-up comme la Belgique contre le Canada, je ne dis pas non…

Qui supporterez-vous ce dimanche ?

H.O.: je suis belge et liégeois. Mes ressources viennent de la Belgique. Ce sera 50-50 car mes parents sont nés là-bas. Mais si j’avais dû jouer pour une équipe nationale, cela aurait été la Belge. Avec toutes ces stars, cela aurait été le pied.

Y.G.: 100% pour le Maroc. Je suis né ici mais j’ai vécu au pays jusqu’à mes 19 ans. Et la jeunesse, c’est important dans une vie.

W.R.: le Maroc. C’est le pays de la famille, de ma religion, de ma culture. Je me sens plus marocain que belge… J’y passe mes deux mois de vacances en été. L’idéal serait que les deux équipes passent.

F.B.: les deux… Franchement, j’ai supporté la Belgique pendant longtemps, mais là, le Maroc est présent aussi. Donc, je ne peux pas l’oublier non plus. Allez, je serai content avec un nul…

Un prono ?

H.O.: 2-1. J’ai les deux vareuses et les deux drapeaux. Je les prendrai pour le match de toute façon.

Y. G,: prono du cœur, 3-1 pour le Maroc. Mais un nul puis une victoire 2-0 face au Canada pourrait nous permettre de passer. J’ai déjà fait les calculs et ça devrait passer ainsi. J’ai envie de demander aux Belges de nous laisser nous gagner et, puis, que vous, vous battiez la Croatie. Comme ça, on passe tous les deux…

W.R.: 2-1 pour le Maroc. Oui, j’y crois…

F.B.: courte victoire du Maroc car la Belgique pourrait nous prendre de haut…