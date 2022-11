Natation - Lucas Henveaux échoue à 38 centièmes du record de Belgique du 800m nage libre en petit bassin

LDébut de week-end en fanfare à Crisnée avec, dès la première course du meeting local, une tentative de record de Belgique. En effet, sur le 800 mètres nage libre, le Crisnéen n’avait qu’un seul objectif: faire tomber la marque de Lander Hendrickx et son chrono de 7:43.81 réalisé il y a deux ans presque jour pour jour. Il y a deux semaines, lors des championnats nationaux, Lucas Henveaux s’était arrêté à 7:46.87, son record personnel. Il a encore fait mieux ce vendredi soir en bouclant les 32 longueurs en 7:44.25, nouveau meilleur temps personnel et nouveau record francophone, mais pas suffisant pour s’offrir le record national. Qu’importe, ce n’est sans doute que partie remise !