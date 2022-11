La défense de Waremme frappe encore

En ouverture de la 11e journée de championnat, les Wawas remettaient leur première place en jeu en recevant la jeune équipe de Neufchâteau. Une rencontre-piège pour des Hesbignons que l’on espérait voir concentrés défensivement d’entrée. Et cette rencontre, les Wawas allaient la prendre en charge depuis les premiers échanges. Toujours aux commandes, les locaux allaient voir la légendaire détermination ardennaise se vérifier puisque les visiteurs restaient toujours en embuscade. 48-37 en fin de 3e quart, les Hesbignons semblaient faire le break. Trois minutes après, au moment de débuter le money-time, le marquoir indiquait 53 -43 et il fallait tenir. Avec Moray tenant sa place, Waremme n’allait pas trembler, gardant ses 10 longueurs d’avance pour le sprint final avec une défense toujours présente et dominante pour filer droit vers une 9e victoire méritée.