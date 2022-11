"Depuis la quatrième journée, on n’a plus jamais été au complet. C’est là où le bat blesse actuellement et ce n’est sûrement pas le staff qui doit payer les pots cassés, estime José-Marie Nzembo. Si Olivier est l’homme de la situation ? Oui. D’ailleurs, tout le groupe est derrière son staff. Quoi qu’il arrive, on continuera à se battre pour le coach. Ce ne sont pas des paroles en l’air."

L’ancien Soliérois, qui vit sa première expérience en P1, s’épanouit malgré des résultats mitigés. "Je suis agréablement surpris par le niveau de la série. Certaines équipes pourraient d’ailleurs évoluer en D3 sans problème. La nôtre aussi quand on aura récupéré tous nos blessés, rigole l’arrière droit qui reste plus qu’optimiste pour la suite. Si Fize l’emporte ce samedi contre Aubel, on ne sera plus qu’à un petit point de la cinquième place, qui reste le principal objectif. Avec les qualités de l’équipe, on se doit d’être présent au tour final. En fin de saison, je suis convaincu qu’il faudra compter avec nous."

Pour ça, les Villersois devront se montrer intraitables à domicile et commencer à récupérer leurs blessés.

Arbitre: Dylan Henrot, assisté de Thomas Pirnay et Dominique Klemczak.

FIZE: Si Nzembo et Massart reviennent, Olivier Parmentier ne pourra pas compter sur Ledure, Erivelton et Eyckmans.

À noter que le club a recruté, vendredi, Ki Vieira, un joueur passé par le RFC Huy. (NDLR: plus d’infos en page 8).