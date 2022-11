Handball : seule la victoire compte pour Amay qui affronte Beyne

Face à cette situation délicate, les Noirs sont huitièmes à quatre points de la dernière place qualificative pour les play-off. Le coach n'a pas hésité à demander à tous ses joueurs de donner leur avis sur la situation, quitte à quitter le navire mosan en cas de défiance générale.

"Et ce n'est pas le cas, confirme de suite le président Destexhe . Dès dimanche, Thierry Herbillon a demandé à chaque joueur de donner son ressenti par mail, pour ne pas être influencé, même si on sait qu'ils se parlent sur leur groupe privé. Il a demandé d'être franc et cash. A ce moment (NDLR : vendredi midi) seuls deux joueurs n'avaient pas répondu. Pour les autres, il n'y a pas eu de défiance vis à vis de son travail. Ils ont exprimé ce qui allait ou ce qui n'allait pas mais en aucun cas il n'y a eu une rupture, que du contraire, ils veulent ensemble trouver la solution, ce déclic qui fait défaut. Donc oui, nos joueurs gardent la confiance envers notre coach. Tout comme moi qui vous ai dit, dès la défaite, contre Sprimont que nous étions dans un schéma de travail à long terme avec lui et demain (NDLR : ce samedi) il sera bien présent à Beyne pour aller chercher la victo ire."

Quant à la rencontre, le président est également très clair: il faut la victoire. "Dans ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde. On ne sait jamais dire qui sera vainqueur par avance, sauf peut-être contre Flémalle mais on ne sait jamais. On doit se focaliser sur nous et aller chercher avec nos tripes cette victoire. On a réellement le potentiel, il suffit d'avoir ce déclic qui tarde à venir. A Beyne, qui comme nous est en difficulté, j'espère que tous nos joueurs répondront sur le terrain."

Le coach devrait disposer de tout son noyau. Guillaume Destexhe, soigné toute la semaine, serait apte, tout comme Pagnoul.

HC AMAY: Saghir, Pucci, Destexhe, Philouze, Khaldi, Agnello, Vieira, Rischette, Pagnoul, Tillière, Tilman, Brialmont, Thirion, Tzenoff, De Cecco, Molatte.