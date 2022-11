Fréjus Obrou (Huccorgne) : "J'aimerais marquer"

Mais avant de peut-être crier victoire, il faudra le jouer ce match face à Amay. "C’est un derby, il faut faire abstraction du classement de notre adversaire et jouer avec cœur et envie. Jouer pour le club et nos supporters. Mais aussi écouter les plus anciens du groupe qui savent comment ce genre de rencontres peut se dérouler et comment il faut l’aborder. Et surtout rester lucides."

Les hommes d’Eric Heine ont en tout cas souvent bien presté dans leurs installations. "Nous y avons subi trois défaites en sept rencontres mais nous y sommes toujours assez solides car, devant nos supporters, nous ne pouvons que mettre du cœur à l’ouvrage. "

Face à Huccorgne, c’est un Amay meurtri par le 8-0 encaissé à Seraing qui va se présenter. "Nous y avons montré notre pire visage alors que nous sommes capables de beaucoup mieux comme nous l’avons prouvé face à Braives et Momalle, entame Alex Murgia (33 ans) arrivé de Crisnée où il a évolué durant cinq saisons. Je connais donc très bien Huccorgne, son petit terrain, son coach, ses plus anciens joueurs. C’était un de nos concurrents lorsqu’il évoluait en P3. On sait qu’on va y être chaudement reçu. Qu’il faudra être solide dans les duels et au milieu du terrain où la différence risque de se faire. "

Le numéro six amaytois, alors qu’il a tout joué jusqu’ici, pourrait toutefois louper ce rendez-vous. " Parce que je souffre de côtes froissées depuis trois jours. C’est très douloureux et mes chances d’être de la partie sont très minces. " Ce qui serait une sacrée tuile pour les Mosans. "Les blessures ont été légion depuis le début de la saison. Jamais le coach n’a su aligner la même équipe deux dimanches de suite. Ça explique aussi pourquoi nous en sommes là aujourd’hui. "