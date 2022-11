Football - D3 ACFF : Gare à l'excès de confiance à Huy

Et de la concentration, il en faudra forcément au moment de se rendre à Ciney, histoire que la série se prolonge le plus longtemps possible. Car confiance ne peut pas rimer avec excès de confiance. "Une telle série, j’avais déjà connu ça lors de ma première saison à Richelle. Et quand ça arrive, on se sent un peu ailleurs, reconnaît Lionel Loyaerts, auteur de son deuxième goal de la saison la semaine dernière. Mais c’est là le problème. Car la défaite peut arriver à n’importe quel moment. Et je reconnais que cela m’est déjà un peu arrivé d’être plus relâché à l’entraînement. Mais c’est là tout le travail du staff et des plus anciens. Car cela peut nous jouer des tours, il ne faut pas être trop sur de soi puisque l’adversaire est évidemment là pour nous faire perdre. "

Ce sera sans aucun doute l’envie des Cinaciens, qui n’ont mordu la poussière qu’une seule fois à domicile cette saison, ce samedi. Mais nul doute que les Hutois auront envie de leur infliger un deuxième succès histoire de déguster la bière locale lors de la troisième mi-temps. N’est-ce pas Lionel ?

Arbitre: Thomas Beluffi, assisté de Julien Verrier et Loris Molino.

RFC HUY: Marly, Eeke, Mibenge, L.Loyaerts, Czagiel, Kabombo, De Castris, Frantim, Picchietti, Muaremi, Pire, Charef, Obaker, Nzoigba, Papalino (?), David. Moranai (ischios) est blessé. Papalino (tibia) est encore incertain.