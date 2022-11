Face à deux B2, Bettincourt A frôle l’exploit

En Nationale 3, Saint-Georges A était de retour derrière les tables après son repos forcé suite au forfait de Malonne. En déplacement à Berlaar, les Saint-Georgiens n’ont jamais été mis en danger et consolident leur place sur la troisième marche du podium. " Nos adversaires avaient décidé d’aligner une équipe un peu plus faible que les autres semaines , explique Bruno Franzoi. Après un excellent départ, on a pu gérer toute la rencontre. " Un succès logique, donc, pour des Hesbignons qui reçoivent samedi le leader de la série. " Manage aligne quatre B2, ce sera du costaud (rires). On attend cette rencontre depuis quelques semaines. Si on veut jouer quelque chose cette saison, on doit réaliser un résultat ", pointe le B4.