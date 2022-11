Mais, curieusement, la semaine n’a pas traduit cette dynamique. "J’ai eu un souci de santé, nous expliquait un Renaud Leclercqs qui sera présent ce samedi mais qui va devoir un peu d’épargner. Les séances ont dès lors été données à mon assistant. Mardi, les joueurs ont préféré se donner congé alors que, jeudi, la séance n’a visiblement pas été dans la mentalité attendue. Pas de rythme, pas d’envie, Louis Stouvenakers était assez déçu."

De quoi se montrer inquiet pour ce match à gagner afin de définitivement se placer dans le ventre mou ? "Je ne sais pas trop, c’est encore une fois dans les mains des joueurs. Ils ont les clés et leur envie sera déterminante. Car, soyons clairs, Ninane est aussi dans une mauvaise posture avec un classement et une dynamique moins bonne que programmée avant la saison, dit le coach. C’est un peu un mini-derby des malades. Je pense sincèrement que ce ne sera pas la tactique qui va décider de l’issue de la rencontre mais le mental. Il va falloir se battre, mettre de l’intensité et de l’envie. Les deux équipes sont proches mais fragiles et je pense que l’une va craquer de manière importante sur cette rencontre. J’espère que ce ne sera pas nous !"

Avec le même groupe que la semaine dernière, plus une inconnue sur un éventuel retour de Ewbank, les Templiers doivent saisir cette chance que leur offre le calendrier. Ninane reste sur une victoire, logique, sur Huy mais reste moins bien classé. De plus, les Liégeois devront se passer de Casamento (blessé) et de leurs deux meneurs retenus en D3. Il y a donc une vraie carte à jouer à condition de se faire mal et de jouer en défense.