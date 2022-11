Basket - Régionale 1 : Waremme doit faire preuve de concentration

Et pour cette rencontre, les Wawas recevront une équipe de Neufchâteau insaisissable. "Tout dépend effectivement de l’équipe que les Ardennais alignent. La TDM1 de leur club ne jouera pas. On peut donc s’attendre à défier une équipe très compétitive, plus que leur classement de quatre victoires pour cinq revers ne le dit. D’ailleurs, elle sort d’un gros résultat et il faudra sortir une grosse prestation de notre part, prévient le coach waremmien. À Ans, la semaine dernière, tout n’a pas été à jeter car, offensivement, on a fait de belles choses. Maintenant, tous les spectateurs ayant vu nos lacunes défensives et de concentration ne peuvent pas comprendre comment on a battu Waterloo, Cointe ou encore Ciney. On doit retrouver notre concentration et notre rigueur car, si on a la même mentalité qu’à Ans, cela ne passera pas. Il faudra notre meilleur visage dès le début de la rencontre pour être maîtres du jeu et avec une mentalité de conquérant."