Quentin Venner n’a plus de contrat professionnel

Une décision toujours difficile à vivre pour un coureur, qu’il soit jeune, dans la force de l’âge ou en fin de carrière. "Je m’y attendais avant d’en avoir la confirmation", précise Quentin Venner, âgé de 24 ans. "Ce n’est effectivement pas facile, mais j’accepte désormais plus facilement la situation."

Arrivé chez les pros en 2021, le Liégeois n’a pas vraiment eu l’occasion de faire ses preuves. Après une bonne année d’adaptation pour sa découverte du plus haut niveau, une vilaine chute à l’entame de sa seconde saison chez les professionnels a ruiné ses espoirs de montrer ce qu’il valait. Avec cette gamelle survenue à l’entraînement, lors d’un stage de son équipe en Espagne, et ses conséquences, avec notamment cette fracture d’une vertèbre lombaire. "C’est vraiment dommage, car il donnait vraiment une très bonne impression aux entraînements, il semblait avoir bien évolué", évoquait alors son directeur sportif Christophe Detilloux.

Des coups du sort, Quentin Venner en avait déjà subi plusieurs, notamment chez les espoirs, avec plusieurs chutes en course. Il s’était toujours relevé et était parvenu à atteindre son rêve, celui d’arriver chez les pros. Mais la guigne ne l’a pas lâché cette année. Après sa revalidation, quand il a retrouvé sa place dans le peloton, il a été arrêté par le coronavirus. Sans pouvoir reprendre ensuite à cause de complications cardiaques. "Cela n’a pas été simple", reconnaît Quentin Venner. "Je suis désormais sans contrat, et sans piste pour avoir un nouveau contrat chez les pros. J’ai déjà tellement donné pour le vélo, notamment mentalement, j’ai fait tant de sacrifices. Je ne sais donc pas encore, pour l’instant, si je vais continuer l’an prochain à l’échelon inférieur. Je déciderai à la fin de l’année."

Si la poisse l’a empêché de vivre pleinement cette aventure hors du commun, il est fier d’avoir atteint son rêve d’arriver chez les pros, ce qui n’est pas donné à tout le monde. "Je ne regrette rien, j’ai profité au maximum de tout ce que je vivais, des voyages, de ma présence dans le peloton aux côtés de grands champions comme Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, Peter Sagan, Chris Froome ou d’autres. Mais aussi de tous ces moments partagés avec mes coéquipiers, après avoir été à bloc sur les courses. Cela reste des souvenirs très forts !"