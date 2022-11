Manu Christiaens: « Je ne me retrouvais plus dans ce groupe »

C’est une véritable bombe lâchée en plein océan hannutois: Manu Christiaens, le mentor de Hannut, quitte le club avec effet immédiat. Réuni autour de la table durant la soirée de mercredi, celui qui a permis aux Hannutois de retrouver l’élite provinciale a préféré arrêter les frais, visiblement assez meurtri par certaines mentalités. "Je ne me reconnais plus le groupe de la saison dernière. Le club a laissé partir certains Hannutois et finalement, les mentalités ne sont plus du tout les mêmes. Quand je vois qu’à la mi-temps du match à Ougrée, deux joueurs se battent dans le vestiaire et que le staff liégeois vient me trouver pour voir si ça allait, je ne veux plus me retrouver associé à cela. Je n’ai clairement pas été éduqué comme cela. "