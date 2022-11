La très belle promotion de Guillaume Daix

Ce nom résonne particulièrement pour les jeunes coureurs, car cette formation est l’équipe vivier de Bahrain-Victorious. Soit la réserve de l’armada du World Tour, celle de Matej Mohoric ou Mikel Landa. Mais aussi celle de Sonny Colbrelli, l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix, qui a dû mettre un terme à sa carrière à cause de problèmes cardiaques et qui va venir conseiller les jeunes de Cannibale B Victorious. "Je suis content d’avoir reçu cette belle opportunité", raconte Guillaume Daix. "J’ai été contacté en fin de saison, juste avant le Chrono des Nations. Je suppose que c’est grâce à mes résultats, à ma constance toute l’année, à mon évolution. Et aussi à ma victoire à la manche de la Coupe de Belgique de Quaregnon, qui a impressionné pas mal de monde."

Le grand frère de Camille, qui a réalisé elle aussi une très belle saison chez les aspirantes, a en effet été très régulier, terminant par exemple deuxième du DH Challenge Ekoï, le classement de régularité des jeunes coureurs wallons. Juste derrière son coéquipier et copain Florian Delier. Qui a lui aussi été recruté par la formation Cannibale pour la saison prochaine.

En plus de l’aura de la pyramide Bahrain-Victorious, qu’est-ce qui a convaincu Guillaume Daix de la rejoindre ? "Leur programme !", répond-il sans hésiter. "J’aime vraiment bien grimper et leur calendrier propose de nombreuses épreuves qui me tentent. Comme le Tour du Valrommey, la Classique des Alpes, la Course de la Paix et bien d’autres. Leur effectif est aussi très solide." Avec un noyau international, composé de treize coureurs, dont un Anglais, un Néerlandais, un Américain, un Norvégien, un Irlandais, un Russe, un Polonais, deux Ukrainiens et quatre Belges, qui sont tous Wallons et viennent tous de Sprint 2000 Charleroi: Guillaume Daix, Florian Delier, Oscar Dopchie et Jasper Frankish. "Et nous aurons aussi un très bon équipement au niveau du vélo, que nous allons recevoir, mais aussi du casque, des lunettes. J’ai hâte de commencer la saison !"

Il a déjà mis en avant son enthousiasme en s’alignant pour la première fois sur des cyclo-cross. Et en décrochant directement le titre de champion de la Province de Liège à Banneux, où il s’était classé 13/30e sur trente. "Une belle découverte, pour le plaisir, mais aussi pour bien préparer la prochaine saison de route."