La fête de la natation durant deux jours à Crisnée

Et cela commencera fort puisque, dès la première course de vendredi, le 800 mètres nage libre masculin on pourrait assister à deux records de Belgique. C’est en tout cas ce que vont viser Florentin Lovens (dans sa catégorie d’âge) et Lucas Henveaux (en Open). "C’est la dernière chance pour Florentin. Il n’est pas passé loin aux championnats de Belgique, il l’avait manqué pour 92 centièmes. Il est en forme et motivé, confie son entraîneur. Pour Lucas, il n’est pas loin non plus et sera moeux physiquement que lors des championnats nationaux. " Et le plus âgé du groupe aura un autre record national dans le viseur: celui du 400 mètres nage libre. Rendez-vous samedi à 20h20 à la fin d’une journée très chargée en courses puisqu’elle débutera dès 9h. Cela promet un superbe spectacle !