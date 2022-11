Football - D2 ACFF : Verlaine récupère bel et bien les points perdus contre Seraing B

Après étude du dossier et arguments avancés par les deux parties, Seraing a obtenu gain de cause ce mercredi.

Mais Verlaine était bien décidé à ne pas en rester là, attaquant Seraing B sur un autre dossier. "J’ai comparé les joueurs alignés ce jour-là avec la liste de départ et il apparaît, selon moi, que dix joueurs sur les quinze n’ont pas été formés au club. On est donc en dessous des 50% imposés par l’ACFF dans son article B4.119", nous confiait, début du mois, le CQ verlainois, Laurent Wera.

Cette nouvelle réclamation a été étudiée ce jeudi soir et elle a abouti, Seraing reconnaissant même son erreur, en faveur de Verlaine qui récupère ainsi les trois points perdus lors de cette rencontre, ce qui permet aux hommes de Marc Segatto de passer Tubize au classement et de rejoindre Dison à la deuxième place.

Si cette décision a été en faveur de nos régionaux, une autre, hier soir, a fait mal à Waremme puisque les Hesbignons ont écopé d’un score de forfait dans leur rencontre les opposant à La Louvière Centre. Pour rappel, l’arbitre de la rencontre avait estimé que le synthétique waremmien n’était pas apte à accueillir le match et avait dès lors décidé de ne pas donner le coup d’envoi.

Autre coup dur, la surface synthétique des Hesbignons n’est plus homologuée et les hommes de Henri Verjans vont devoir trouver un nouveau port d’attache. Pour l’instant, la solution est de jouer toutes les rencontres à l’extérieur, mais celle-ci a ses limites à court terme… D’ailleurs, ce samedi, Waremme - Verlaine se disputera donc… aux Six Bonniers !