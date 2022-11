Des fins de match mortelles pour nos régionales

0 sur 3 pour les équipes de Haneffe. Logique pour la R2 de Thierry Carton en visite chez les leaders invaincues de la série: Courcelles. "À 6 seulement suite à la blessure de Muller en plus des absences programmées, la tâche s’annonçait difficile. Notre début de match n’était pas conforme à mes attentes, pas de jeu d’équipe, une défense trop tendre punie par l’intelligence de jeu adverse. On arrive à faire jeu égal dans les 2e et 3e quarts avant de craquer physiquement. À souligner, l’excellente prestation de Watrin (NDLR: 13 points et plus de 20 rebonds)", soulignait le coach.