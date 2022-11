Aurélien Lefèvre s’impose en patron pour le challenge hesbignon

L’édition 2022 de la clôture du Challenge hesbignon s’est clôturée samedi soir du côté de Fallais. Le tout dans l’ambiance festive habituelle qui est propre à cet événement. Du côté du président de ce dernier, Claudy Dechanet, l’heure était au bilan, qu’il considère comme positif, malgré une grosse difficulté. "Nous avons constaté qu’au niveau de l’affluence lors des joggings cette année, une diminution importante est à signaler, sauf pour quatre courses: Oleye, Hannut, Wanzoul et Braives où nous avons à chaque fois eu plus de 300 participants. Du point de vue de l’organisation, nous sommes très heureux car tout s’est très bien passé. Aucun problème n’est et n’a été signalé. Et puis, nous avons pu reprendre le Challenge de façon classique, sans les contraintes liées au Covid. Malgré le manque de personnes présentes aux courses, les organisateurs restent enthousiastes et ont tous signé pour une nouvelle édition l’année prochaine. Je remarque également, continue le président, que la nouvelle génération de joggeurs au niveau de la camaraderie et des nouvelles rencontres. "