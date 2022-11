Un retour payant sur les cross pour Stephen Radelet

Et le moins que l’on puisse écrire est que nos athlètes ont marqué l’événement de leur empreinte avec, au total, 28 médailles, dont huit du plus beau métal. Une superbe moisson !

Et même s’il a dû se contenter de la médaille d’argent, derrière Olivier Remacle, Stephen Radelet s’est montré sous son meilleur jour, soufflant même la politesse à Arnaud Renard, médaillé de bronze, alors que ce dernier avait remporté, il y a peu, une manche de la CrossCup. "J’ai bien couru, je termine devant beaucoup de gars que je n’avais plus battu depuis longtemps comme Aurélien Lefevre ou Gert Theunis, savoure celui qui dispute sa première saison chez les Masters, après une dernière année tronquée par les blessures. En fait, j’ai souffert de tendinites aux deux genoux. Pendant un an, j’ai couru avec des douleurs et cela ne fait qu’un mois et demi que je peux m’entraîner normalement. Je reprends enfin du plaisir, ça fait vraiment du bien. "

Voilà qui annonce des mois prolifiques à venir pour Stephen Radelet, qui compte bien s’aligner sur plusieurs cross régionaux avant de reprendre la route des joggings, où on devrait également le retrouver aux avant-postes.