P1 : Manu Christiaens n’est plus l’entraineur de Hannut

C’est tout frais et officiel, Manu Christiaens n’est plus l’entraineur de Hannut! Suite à la défaite contre Ougrée, le désormais ancien coach des Hannutois et son comité se sont réunis et la décision finale est tombée de l’entraineur, qui, quelques mois après sa promotion via le tour final dans l’élite provinciale, a décidé de stopper les frais, lassé de certaines mentalités au sein de son groupe.