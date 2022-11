Manu Papalino blessé au dos, absent pour la rencontre de Huy à Ciney ?

L’information n’est pas encore officielle, et le principal intéressé ne sait d’ailleurs pas vraiment la réponse finale. Mais il se pourrait que Manu Papalino puisse louper le déplacement du côté de Ciney. En cause, un dos qui l’oblige à reste coincé dans son lit. "J’ai une double hernie discale qui m’empêche de bouger. J’avais déjà eu ça, il y a cinq ans et là, c’est revenu depuis dimanche. Je ne saurai quoi qu’il n’arrive pas donner entraînement cette semaine et je vais essayer de voir pour Ciney… J’ai de toute manière confiance en mes adjoints qui feront de l’excellent boulot quoi qu’il arrive."