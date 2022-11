Lebrun, de l’ombre à la lumière

«On joue davantage sur notre expérience»

Car, à 32 ans, Damien Lebrun est dans une excellente forme. Placé devant la défense, l’ancien Haneffois effectue un travail dans l’ombre mais ô combien primordial dans le système de jeu prôné par David Jeunehomme. "J’essaye de faire jouer les autres au maximum. On ne me voit pas souvent, mais c’est tant mieux. Cela veut dire que je ne fais pas d’erreur, souligne l’intéressé. Mon début de championnat est correct. J’ai déjà mieux joué par le passé mais, cette saison, on joue davantage sur notre expérience. "

Présent à Limont depuis 15 ans, Damien Lebrun compte bien sabrer le champagne en fin de saison. " On a raté de peu la montée la saison dernière. On avait très bien commencé notre championnat avant de craquer après la trêve. Cette fois, j’espère qu’on pourra inverser la tendance puisque notre entame de saison n’a pas été exceptionnelle, dit-il."

Il arrêtera sa carrière à Limont

Un début de saison en demi-teinte où les Limontois auront reçu une gifle sur la pelouse de Couthuin B. "Après cette défaite, j’ai ressenti un autre état d’esprit dans l’équipe. Ce revers a vraiment fait du bien à toute l’équipe, poursuit le médian défensif."

Depuis la lourde défaite (5-1) contre les Couthinois le 9 octobre dernier, Limont n’a plus jamais connu la défaite et n’est plus qu’à quatre unités de la tête. "On est nettement plus qualitatif que la saison passée. Le noyau est d’ailleurs bien plus conséquent pour compenser les blessures, glisse Damien Lebrun qui terminera sa carrière à Limont. Quand je pars de ce club, j’arrête."

Une façon de boucler la boucle pour l’enfant de Limont qui pourrait agrandir son armoire d’un trophée supplémentaire en fin de saison.