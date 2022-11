La Villersoise C garde son sang-froid

Un choix intelligent car il a fallu compter sur tout le monde pour aller chercher cette victoire. En effet, malgré la fatigue, le cœur des Rats s’exprimait encore une fois, Quintart et les siens rappliquant dans une dernière minute stressante pour prendre trois précieuses longueurs d’avance. Mais malgré son manque de réussite sur l’ensemble de la rencontre, Filbiche allait tout de même faire parler son sang-froid et son métier dans la dernière ligne droite, plantant les deux lancers de la victoire. "Cela fait énormément de bien de décrocher ce deuxième succès consécutif, nous confiait le coach visiteur. Enfin des résultats à la suite et une balle qui roule pour nous. On doit maintenant confirmer contre Blegny pour réussir le trois sur trois qui nous permettrait de prendre de l’air. J’offrirai alors un spaghetti aux joueurs (sourire)."

Évidemment, du côté de Gary Pire, on ne faisait pas de pâtes mais plutôt la soupe à la grimace. "Le manque de joueurs n’aide évidemment pas. Simon Artus s’est blessé (NDLR: fracture de 2 métacarpes) l a semaine passée à l’entraînement. Après, malgré ça, il y a eu la place pour gagner le match. Il y a une phase où l’arbitre oublie de siffler une grosse faute sur un rebond défensif. Mon joueur qui avait capté le ballon se fait mettre au sol, il perd le ballon en tombant et l’adversaire revient à un point. On a une dernière possession à plus de 21 secondes de la fin, on se crée un shoot ouvert mais qui ne rentre pas. Ce qui fait mal car c’est déjà le deuxième week-end d’affilée que ça se joue à peu de chose."

QT : 12-13, 8-17 (20-30), 21-18 (41-48), 22-17.

HAMOIR : Louis 21, Wattiaux 6, Quintart 20, Lejeune 11, Coumanne 2, Haesen 0, Pesche 3.

VILLERSOISE B : Filbiche 11, Warenghien 4, Dzuba 9, Roex 8, Delbrouck 8, Malempré 0, Kakoulis 6, Dodémont 19.