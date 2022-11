La belle réaction des Hutois

En effet, mis à part La Villersoise B dans le derby contre Haneffe, le bilan est maigre. Un duel que les Templiers ont remporté dans la douleur. "Nous perdons Florent Bernard à la fin du premier quart (NDLR: rupture du talon d’Achille), se désolait le coach Stouvenakers. Le groupe a pris un gros coup sur la tête et ça s’est vu au marquoir. Cependant, nous avons quand même su aller chercher la victoire avec un Roberty au four et au moulin. J’ai personnellement dû remettre mes baskets suite aux nombreuses blessures et la coach du jour, Chloé Borsu, a superbement géré le groupe. Il n’y a plus qu’espérer que l’infirmerie se vide rapidement"