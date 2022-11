Hamoir: sans deux joueurs

Pour aller à Ganshoren, Damblon (fracture à un péroné) et Doneux (hernie discale) ne seront pas là.

Solières: Monin suspendu

Après la lourde défaite subie à Rebecq, Pascal Bairamjan ne pourra pas compter sur Anthony Monin. Le robuste défenseur s’est en effet fait exclure pour la deuxième fois de la saison la semaine passée.

Stockay: sans Bernier ?

Outre Kitoko, Boulenger et Sternon, tous blessés pour un moment, Bernier (adducteurs) ne s’est pas entraîné. "Mais on va voir s’il est en mesure de s’aligner… " dit Manu Valoir.

Verlaine: trois retours

Si Chubaka, Debra et Van Hove sont de retour de suspension en vue d’affronter Waremme, Marc Segatto ne pourra pas compter Kaba, Choukri (qui recommence à courir), Temou et Tchamdjou.

Warnant: sans Biatour

Pour le choc contre Tubize, Biatour sera suspendu. Mavuba revient de suspension.

Waremme: deux absents pour le derby

Pour le derby face au voisin verlainois, Henri Verjans dispose d’un noyau pratiquement au complet si ce n’est deux absences: Angiulli, qui est suspendu, et Boseko qui est toujours blessé.

D3 ACFF

Huy: Manu Papalino absent ?

Si Florent David est de retour, tout comme Fabrice Papalino, "mais avec qui on ne prendra aucun risque", la plus grosse absence pour le déplacement du côté de Ciney risque d’être le T1 hutois Manu Papalino. Le coach mosan est souffrant. "J’ai une double hernie discale qui m’empêche de sortir de mon lit, soupire l’entraineur. Mes adjoints vont donner entrainement à ma place et devront probablement coacher samedi soir. Mais je leur fais entièrement confiance."

Provinciale 1

Faimes: rien

Pas de séance d’entraînement cette semaine "mais une course à faire" dit Bertrand Marler.

Fize: sans trois titulaires

Alors qu’Olivier Parmentier a été confirmé dans ses fonctions mardi soir, il ne pourra compter face à Aubel sur Eyckmans, Erivelton et Ledure, tous indispensables. Wagemans et Massart sont incertains. Nzembo est de retour.

Geer: sans Henquet

Semaine de repos à Geer. "J’ai demandé à mes gars de faire trois séances par eux-mêmes, dit Nicolas Henkinet. Les gars savent ce qu’ils doivent faire. " Outre Messina, Henquet a passé une IRM pour son genou et souffrirait d’une entorse à un ligament interne. On ne devrait plus le revoir en 2022.

Wanze/Bas-Oha: la Coupe à fond

Face à Hombourg en Coupe de la Province, JeanYves Mercenier et Wanze/Bas-Oha veulent jouer le coup à fond. "On ne compte pas mettre une équipe B. On va essayer de ne pas se blesser mais la volonté du club est de passer. " À noter que si Gilson est toujours out, Loan Moureaux recommence à s’entrainer.